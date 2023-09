"ZACRNILO MI SE, ZAMOLILA SAM DA ZOVU HINU" Ecija Ojadnić: "Ovo ću pamtiti cijeli život"

Glumica Ecija Ojdanić (50) poznata je po svojoj strasti prema trčanju i sudjelovanju u maratonima. No, na nedavnom polumaratonu, priznala je da se nije osjećala najbolje. Evo njezine objave u cjelosti.

'Na ovim fotografijama zorno se može vidjeti način preživljavanja na ovoj utrci. Na svakoj okrepi jedna čaša u sebe, druga čaša po sebi. A ono što se ne vidi na fotografijama, je savezništvo moje kolegice trkačice sa startnim brojem 144.

Najtežih 15-ak km smo trčale u sličnom tempu, ona par koraka ispred mene. I to tijekom najteže dionice, između kukuruza, bez imalo hlada, na plus 30 stupnjeva. Ušla sam u njen ritam, i tako me, potpuno nesvjesno, vukla kroz te najteže dionice. Nismo puno razgovarale, samo smo u tišini trčale, i borile se za svaki kilometar.

Negdje oko 16. kilometra, počela sam psovati. I vrućinu, i sebe, i onda je i moja tiha suputnica počela psovati, a onda smo se počele smijati. I to je bila točka preokreta. Nismo ni dalje puno pričale, samo smo se tu i tamo bodrile….ajmo, možeš ti to, ja njoj, pa ona meni. I tako sve do cilja. Negdje oko 17. kilometra mi se zacrnilo, i zamolila sam je da zove hitnu, ako padnem u nesvijest.

Nisam pala u nesvijest. Uspjele smo doći do cilja, ona 19., a ja 20. od svih žena sveukupno. I druga u kategoriji, s vremenom od 1:40:46. Personal best. To savezništvo pamtit ću cijeli život. Eto, toliko od mene o ovoj utrci. A, sad, vraćanje na normalan život. Predstave, gostovanje, premijera predstave Ništa im neće bit’, život.. Do sljedećeg maratona', napisala je Ecija na svome Facebooku.

