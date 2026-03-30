Zabrinut ćete se dok čitate ovo policijsko izvješće! Promet na cestama Dalmacije u alarmantnom stanju, imamo sve brojke

Prema statističkim podacima, od 23. do 29. ožujka na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je ukupno 23 prometne nesreće, od kojih je 6 s ozlijeđenim osobama, a 17 s materijalnom štetom. U nesrećama je 4 osobe zadobilo teže tjelesne ozljede, dok je 4 osobe lakše ozlijeđeno.

Najviše nesreća, 17, dogodilo se na području nadležnosti Postaje prometne policije Šibenik, od kojih je 5 s ozlijeđenim osobama, a 12 s materijalnom štetom. U ovim nesrećama 6 osoba je ozlijeđeno – 2 teže i 4 lakše.

Na području Policijske postaje Drniš zabilježeno je 5 prometnih nesreća (1 s ozlijeđenim osobama i 4 s materijalnom štetom), pri čemu su 2 osobe teže ozlijeđene. Na području Policijske postaje Knin zabilježena je 1 nesreća s materijalnom štetom.

Uzroci prometnih nesreća

Analizom uzroka nesreća utvrđeno je da su najčešće greške sudionika bile: neprilagođena brzina: 7, nepropisno kretanje vozilom: 4, nepropisna vožnja unatrag: 4, vožnja na nedovoljnoj udaljenosti: 2, nepoštivanje prednosti prolaska: 1 te ostalo: 5

Sankcije i mjere

Tijekom promatranog razdoblja protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeto je ukupno 329 mjera, pri čemu su najčešće sankcionirani:

- nepropisna brzina: 164

- nekorištenje sigurnosnog pojasa: 45

- upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola: 14

- nepropisno parkiranje/zaustavljanje: 24

- upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje: 3

Uz to, iz prometa je isključeno 23 vozača i 15 vozila.