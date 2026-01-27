Zabranjuje se predmet koji ima gotovo svaka kuća

Proljeće nije još stiglo. No već sada se rani cvjetovi poput narcisa i zumbula nalaze na policama supermarketa. Praktično su predstavljeni u malim posudama za biljke koje olakšavaju transport kući. To bi se, međutim, u budućnosti moglo promijeniti, prenosi Fenix.

Jer EU je u "Europskom zelenom planu" (Revizija Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu – REFIT) revidirala pravo o ambalaži. Cilj je smanjiti količine otpada i snažnije staviti fokus na višekratnu ambalažu. Prvi korak bila je, primjerice, zabrana plastičnih vrećica za kupnju 2022. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Do 2030. godine planira se zabrana daljnjih proizvoda od plastike. U to se, uz tanke plastične vrećice (tzv. Knotenbeutel), ubrajaju i posude u kojima se biljke nude na prodaju u trgovinama građevinskog materijala, vrtnim centrima i supermarketima.

Pozadina toga je da se u tom slučaju radi o jednokratnom proizvodu. Dosad su od zabrane bile izuzete "posude za cvijeće i biljke, uključujući plitice za sjetvu, koje se koriste u poslovnim odnosima u različitim fazama proizvodnje ili su namijenjene tome da budu prodane zajedno s biljkom".

Ukratko: znatno robusnije plastične posude koje se djelomično stavljaju samo u ukrasnu teglu. Branša je tada pozdravila tu iznimku EU-a.

Ista pravila za sve

No novi, još neobjavljeni dokument sada pokazuje: iznimke više neće biti. To izvještava Središnji savez vrtlarstva (ZVG). Njima je dostupan dokument Komisije EU-a prema kojemu bi i takve posude za cvijeće s biljkama ubuduće trebale biti klasificirane kao ambalaža u smislu nove EU uredbe o ambalaži.

"Tumačenje Komisije je iznenađujuće široko postavljeno i ne podudara se s popisom posuda za cvijeće u prilogu EU uredbe o ambalaži", kritizira proširenje zamjenik glavnog tajnika ZVG-a Hans Joachim Brinkjans.

Mijenja se vrsta posude

Nova regulacija ne znači da vrtlarnice i trgovci više ne smiju prodavati cvijeće. Dapače, mijenja se vrsta posude. Za prodaju su, primjerice, zamislive posude od "industrijski kompostirajućih" materijala.

Branša trenutno još testira odgovarajuće alternative plastici. Nijedna se dosad nije činila uistinu praktičnom. Doduše, već postoji bioplastika, ali ona se često loše kompostira. Rješenja od kartona su, iz perspektive Njemačke pomoći okolišu (DUH), prikladna samo uvjetno. Tako Thomas Fischer, voditelj kružnoga gospodarstva u DUH-u, kritizira: "Jednokratna ambalaža od kartona nije ekološka alternativa i k tome je sasvim neprikladna za transport vlažnih biljaka."

No bio bi moguć i sustav višekratne uporabe. To bi, međutim, bilo povezano sa znatnim dodatnim troškovima za trgovce i dodatnim trudom za kupca. Potonje je također rješenje za posude za uzgoj u vrtlarnicama. Posude od terakote su doduše ekološki prihvatljivije, ali su osjetljive i teške, što bi pak moglo povećati troškove transporta.

Branša još uvijek ima vremena za pronalaženje odgovarajućih alternativa.