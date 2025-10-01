Zaboravljeni pokolj u Dalmaciji: Među žrtvama i beba od 9 mjeseci

Na današnji dan, 1. listopada 1942. godine, u poljičkom selu Gata dogodio se jedan od najstrašnijih zločina na području Dalmacije tijekom Drugog svjetskog rata.

U rano jutro, u zaseoku Pocelje, četnici su na putu prema Omišu ubili sedam žena koje su nosile mlijeko u grad. Poklane su na izlazu iz sela, na predjelu zvanom Bili stan. Neke od njih bile su mučene prije smrti, a sve su ubijene na iznimno brutalan način.

Uslijedila je organizirana akcija: talijanski fašisti kamionima su doveli četničke snage iz Omiša u selo. Pod vodstvom Mane Rokvića, pripadnici Đujićeve frakcije izvršili su masakr u kojem je ubijeno 79 mještana Gata te još 16 ljudi iz obližnjih zaseoka. Najmlađa žrtva bila je beba od devet mjeseci, a najstarija starica od 87 godina.

Selo je spaljeno, a zločini su počinjeni s neviđenom okrutnošću. Preživjelima su vađene oči, krv im je skupljana u posude, a mnogi su bacani u zapaljene kuće kako bi živi izgorjeli. Pokolj se nije zaustavio u Gatima – četnici su nastavili pohod i u susjednim selima Čišli, Zvečanjama i Ostrvici.

Pokolj u Gatima ostao je zapamćen kao jedno od najmračnijih poglavlja u povijesti Poljica i cijele Dalmacije.