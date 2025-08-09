Zaboravite šećer i mlijeko - dodajte ovo i kava će biti ukusnija

Kad se trebate brzo probuditi i doći k sebi, nema ništa bolje od kave bez šećera, mlijeka i sličnih dodataka.

Ispijanje gorke kave veliko je zadovoljstvo za većinu, ali ima i onih koji je ne vole, iako znaju da im samo takva kava pruža priljev energije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vjerojatno niste znali da se okus kave može poboljšati dodavanjem jednog začina, ni manje ni više nego soli. Osim što smanjuje gorčinu, a time i potrebu za dodavanjem šećera, pa čak i mlijeka, prstohvat soli učinit će kavu ukusnijom, piše Krstarica.

Kako sol djeluje na ublažavanje gorčine kave? Natrijevi ioni iz soli vežu se za receptore soli na jeziku, blokirajući mozak da percipira gorke okuse, a istovremeno pojačavaju percepciju drugih okusa, poput slatkog.

Gastroenterolog Alton Brown preporučuje dodavanje četvrtine žličice soli i dvije žlice mljevene kave u veliku šalicu vode kako biste postigli savršenu ravnotežu okusa. Naravno, količinu kave možete prilagoditi vlastitom ukusu.

Dodavanje soli u kavu može rezultirati laganom notom slanoće, ali za one koji preferiraju slanu notu u odnosu na gorak okus, ovaj trik može biti idealan. Sol može značajno utjecati na okus kave i može biti korisna za sve ljubitelje ovog popularnog napitka. Stoga, sljedeći put kada osjetite da vam je kava pregorka, razmislite o dodavanju prstohvata soli i uživajte u potpuno novom iskustvu ispijanja kave.