Zaboravite na obično pečeno povrće: dodajte ovaj sastojak i pretvorite ga u pravu deliciju

Pečeno povrće mnogima je omiljen prilog – jednostavno, zdravo i ukusno. No, ako vam je dosadilo klasično maslinovo ulje i sol, postoji trik koji će vaše jelo pretvoriti u pravo kulinarsko otkriće. Tajna je u jednom sastojku koji svemu daje svježinu i bogatstvo okusa – pestu.

Kako napraviti savršeno pečeno povrće s pestom

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zagrijte pećnicu na 220°C i pripremite lim za pečenje obložen papirom. Povrće narežite na komade veličine 2–3 cm, prelijte maslinovim uljem, posolite, popaprite i pecite 45 do 50 minuta, uz jedno okretanje na pola pečenja.

Kada je povrće gotovo, prelijte ga svježe pripremljenim ili kupovnim pestom – i to je sve! Dovoljno je malo pesta da jelo dobije potpuno novu dimenziju okusa.

Koje povrće odabrati

Ova metoda savršeno funkcionira s gotovo svim vrstama povrća: mrkvom, tikvicama, brokulom, cvjetačom, prokulicama, paprikom, lukom ili krumpirom. Možete ih kombinirati po želji, a pesto će ih sve povezati u harmoničnu cjelinu.

Par korisnih savjeta

Nemojte dodavati previše pesta – i mala količina dovoljna je za intenzivan okus.

Pesto poslužite na sobnoj temperaturi. Ako je hladan, kratko zagrijte staklenku pod mlazom tople vode.

Ako je pregust, razrijedite ga s malo maslinovog ulja.

Rezultat? Povrće koje više nikad nećete htjeti peći na stari način. Jednostavno, brzo i – neodoljivo mirisno.