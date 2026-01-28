Zaboravite "manje jedi, više se kreći": Medicinski pristup mršavljenju koji stvarno djeluje

Svakog drugog ponedjeljka ista priča - nova odluka, novi način prehrane, nova nada. A onda, svakog petka isto razočaranje. Uvijek se spominje jednostavna matematika: "Samo manje jedi i više se kreći, pa će kilogrami nestati." No, što kada ta matematika, unatoč vašem ogromnom trudu i odricanju, jednostavno prestane davati rezultate?

U Poliklinici Priska Med na debljinu ne gledamo kao na estetski nedostatak ili manjak snage volje. Vrijeme je da stvari nazovemo pravim imenom: pretilost je složena, kronična metabolička bolest, a ozbiljne bolesti se ne liječe gladovanjem, već medicinom.

Vozite li pod ručnom kočnicom?

Prije nego što uopće počnemo razgovarati o hrani, moramo pogledati "ispod haube". Brojni naši pacijenti godinama pokušavaju smršavjeti, ne znajući da se bore protiv vlastite biologije. Ako patite od inzulinske rezistencije, poremećaja rada štitnjače ili disbalansa hormona nadbubrežne žlijezde, vaše tijelo je u stanju "blokade". Ono svaku unesenu kaloriju grčevito čuva.

U našoj Ambulanti za liječenje pretilosti, prvi korak je uvijek detaljna endokrinološka obrada. Tek kad specijalist endokrinolog "spusti ručnu kočnicu" i optimizira vaše hormone, dijeta i vježbanje mogu početi davati rezultate.

Zašto je vaga lažljivac?

Jedna od najčešćih grešaka koju vidimo jest opsesija brojkom na vagi. Međutim, vaga vam ne govori uvijek istinu - ona ne razlikuje gubite li masno tkivo ili dragocjene mišiće. Izgladnjivanjem možda skinete kilograme, ali često "pojedete" i vlastite mišiće, što dugoročno usporava metabolizam i vodi ravno u jo-jo efekt.

Kao stručnjaci, mi ne nagađamo. Koristimo InBody 770, medicinski uređaj koji nam daje punu vašeg metabolizma. Točno vidimo omjer mišića, vode i masnog tkiva (uključujući onu opasnu visceralnu masnoću oko organa). Naši nutricionisti ne daju vam "dijetu" od koje ćete biti gladni, već metabolički plan koji topi masti, a hrani mišiće, koji su vaš glavni motor za potrošnju kalorija.

Trčanje s viškom kilograma? Budite jako pažljivi!

Još jedan mit koji moramo razbiti: "Moraš trčati da bi smršavio." Ako imate značajan višak kilograma, naglo trčanje je recept za katastrofu, jer vaša koljena, kukovi i kralježnica trpe silan pritisak koji vodi do ozljeda i odustajanja.

Tjelovježba je nužna, ali ona mora biti sigurna. U sklopu naše Ambulante, o vašem kretanju brinu fizioterapeuti. Kroz medicinsku gimnastiku i pilates, učimo vas kako aktivirati tijelo bez uništavanja zglobova. Cilj je da se krećete bez boli, jer samo takva aktivnost može postati trajna navika.

Rješavanje "gladi u glavi"

Koliko puta ste posegnuli za čokoladom ne zato što ste gladni, nego zato što ste pod stresom, tužni ili ste se željeli nagraditi nakon teškog dana? To se zove emocionalna glad. Dok god hranu koristimo kao "lijek" za emocije, niti jedan jelovnik neće dugoročno pomoći.

Zato je ključan dio našeg tima psiholog. U sigurnom razgovoru pomažemo vam prepoznati te okidače i "razmontirati" mehanizme koji vas tjeraju na prejedanje. Mršavljenje nije samo fizički proces, nego se mora dogoditi i u glavi.

Moderna farmakologija: Niste sami protiv biologije

Ponekad, unatoč promjenama životnog stila, borba s kilogramima ne prestaje, a vaga se jedva pomiče. Tu nastupa moderna medicina. Posljednjih godina svjedočimo revoluciji u liječenju debljine dolaskom nove generacije lijekova (poput agonista GLP-1 receptora).

Ovi lijekovi nisu "čarobni štapić" koji briše loše navike, ali su moćan saveznik. Oni djeluju na centar za sitost u mozgu, smanjuju stalni osjećaj gladi i pomažu vam da se lakše pridržavate plana prehrane. Naši liječnici procijenit će jeste li kandidat za ovu terapiju i voditi vas kroz proces, osiguravajući da mršavite sigurno i učinkovito.

Prestanite se boriti sami i prepustite brigu stručnjacima

Liječenje pretilosti nije sprint, već maraton u kojem je podrška stručnog tima često presudan faktor uspjeha. Ne morate birati između gladovanja i zdravlja. U Poliklinici Priska Med nudimo vam treći put: medicinski utemeljen sustav koji razumije biologiju vašeg tijela i poštuje vaše individualne potrebe.

Debljina je kronična bolest koja se uspješno liječi kada joj se pristupi ozbiljno i sveobuhvatno. Ne čekajte da simptomi postanu trajne dijagnoze. Učinite prvi korak prema zdravijoj i lakšoj budućnosti već danas, jer vaše zdravlje zaslužuje partnera koji vas razumije.

Želite saznati više? Detaljniji opis svih faza liječenja, kao i odgovore na pitanja o novim lijekovima za mršavljenje, pročitajte na službenom blogu Poliklinike Priska Med.

Naručite se na inicijalnu obradu u Ambulanti za liječenje pretilosti:

📞 021 44 33 44

📩 poliklinika@priska-med.com

📍 Kroz Smrdečac 45, Split