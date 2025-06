Zaboravite glamur: Ovakvu Nives Celzijus još nismo vidjeli!

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito – Nives Celzijus, poznata po ulogama u domaćim serijama "Čista ljubav" , "Kumovi" i "San snova", pojavljuje se potpuno zakopčana do grla u najnovijoj sezoni regionalnog hit sitcoma „Aviondžije“! Nakon što je 2023. godine prvi put ušla u svijet ove nostalgične i duhovite serije, Nives se vraća u ulozi simpatične i naivne Nene, a njezina transformacija šokirala je i najvjernije obožavatelje.

„Prije koji tjedan, završili smo snimanje najnovije sezone sitcoma „Aviondžije“ u Beogradu, u kojoj se pojavljujem posljednjih nekoliko sezona. Veseloj ekipi „Aviondžija“ pridružila sam se 2023. godine, u ulozi Nene, koja je prvotno bila zamišljena kao gostujući lik u desetak epizoda, ali me produkcija Hype-a, na moju sreću, odlučila vratiti koju sezonu poslije“, ispričala je Nives o novoj ulozi u hit seriji „Aviondžije“, u kojoj je neprepoznatljiva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nena – lik kakav još nismo vidjeli u Nivesinoj glumačkoj karijeri – dolazi iz malog sela, skromna je i konzervativna, ali s velikim srcem. Isprva gostujuća glumica, a sada stalna članica postave, Nena se u novim sezonama vraća u veliki grad, no ovoga puta kao sposobna asistentica direktora aviokompanije oko čijih se zaposlenika i vrti radnja cijele serije. Nena i dalje ostaje dobronamjerna i iskrena žena jasnih moralnih načela, ali ne pretjerano otvorena prema modernim stvarima koje joj predstavljaju kulturološki šok. Njezina potraga za ljubavlju i identitetom u velikom gradu gledateljima donosi obilje smijeha i emocija.

"Vrlo je zabavan i inspirativan lik jer je posve drugačija od svih ostalih koje sam glumila"

„Nena je naivna, smjerna, konzervativna djevojka sa sela, koja dolazi u veliki grad kod svoje tete dok joj se sanira šteta na kući na selu. Potpuno egzaltirana gradom, ljudima i drugačijim svjetonazorima, odlučuje ostati. Vrlo je zabavan i inspirativan lik jer je posve drugačija od svih ostalih koje sam glumila – estetski ne pretjerano privlačna djevica, osebujnog stila odijevanja. Tijekom boravka, Nena se zaljubljuje, otkriva čari velegrada, ali i mnogo toga o sebi i ljudima oko sebe. I da, na iznenađenje publike, u ovoj ulozi sam u potpunosti zakopčana do grla, s vrlo malo šminke ili bez“.

Sitcom „Aviondžije“, koji se emitira od 2021. godine i broji već 19 sezona, realizirala je produkcijska kuća Hype Production iz Beograda. Zahvaljujući autentičnim likovima, šaljivim dijalozima i iznimno uspješnoj reakciji publike, postao je jedan od najgledanijih i najomiljenijih projekata u regiji. Priča je to o zaposlenicima male regionalne aviokompanije – pilotima, kopilotima, stjuartima, stjuardesama i zrakoplovnim tehničarima – čiji su životi isprepleteni avanturama, ljubavima i svakodnevnim spletkama. Glavnu glumačku postavu čine poznata i cijenjena imena regionalnog glumišta: Miloš Đorđević, Duško Radović, Uroš Jakovljević, Dejan Dedić, Anja Mit, Jovana Milovanović, Mia Jovanović, Bojana Kovačević Gajin, Milan Kolak, uz brojna glumačka imena koja su se pojavljivala u epizodnim ulogama što će biti slučaj i u novim sezonama.

„Vrlo je inspirativno glumiti s Milošom Đorđevićem. On je toliko dobar glumac, toliko duhovit, da mi je prilično izazovno u scenama ostati u ulozi i ne prasnuti u smijeh. No cijela glumačka ekipa je divna i, premda sam u startu imala strah kako će me prihvatiti kao njima potpuno novo i nepoznato lice, svi su toliko susretljivi i divni. Uz Miloša, ponajviše su me oduševili Bojana Kovačević i Dušan Radović, s njima sam najviše snimala i najviše se povezala.“, podijelila je Nives svoje dojmove sa seta Aviondžija.

Ako ste mislili da znate sve o Nives Celzijus – razmislite ponovo. U „Aviondžijama“, ona je sve ono što niste očekivali i baš zato je ne možete prestati gledati!