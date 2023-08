ZABILI SE U ŠLEPER Teška nesreća: Troje članova obitelji teško ozlijeđeno

Na cesti kroz Miranje Gornje jučer prijepodne dogodila se teška prometna nesreća u kojoj se osobno vozilo, sisačkih registracijskih oznaka sudario sa šleperom kojim je upravljao 24-godišnjak.

Zabio se u prikolicu šlepera šibenskih registracijskih oznaka koji je vozio cestom s pravom prednosti. Vozač osobnog vozila nije stao na znak stop na tom prometnom čvoru, piše 057info.

Nažalost, 37-godišnji vozač, njegova 34-godišnja supruga te 7-godišnje dijete teže su ozlijeđeni dok je drugo dijete od 10 godina zadobilo lakše ozlijede. Prevezeni su u bolnicu, a 10-godišnje dijete je, doznaje 057info, preuzeo član obitelji.

To je mjesto na kojem su se i do sada događale prometne nesreće s teškim i smrtnim posljedicama. Očito je da se radi o crnoj točki spoja županijske ceste s državnom cestom Benkovci- Stankovci. Na licu mjesta to izgleda obrnuto pravo prednosti. Rotor bi bio optimalno rješenje za tu prometnu enigmu