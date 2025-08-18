Za vikend slijedi još jedna Ljetna škola brodogradnje

Druga ovogodišnja Ljetna škola brodogradnje, a 16. po redu, održat će se u masliniku na Lokrumu u subotu i nedjelju, 23. i 24. kolovoza. Za sve ovogodišnje polaznike osigurane su mornarske majice.

Na Ljetnu školu brodogradnje mogu se prijaviti učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole. Zbog ograničenog broja mjesta molimo roditelje da pravovremeno prijave svoju djecu te da se prijavljuju isključivo oni koji planiraju sudjelovati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Polaznike trebaju prijaviti roditelji ili skrbnici na: www.ztk-du.hr/ljsb-prijava/.

Ljetna škola brodogradnje je otvorenog tipa, što znači da roditelji i skrbnici mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati u programu zajedno s djecom.

Program 16. Ljetne škole brodogradnje:

Subota 23.08.2025. u 9:40 okupljanje polaznika na velikom mulu u starom gradskom portu; 10:00 polazak s brodom na Lokrum; 10:30-12:00 radionica Mala škola arhitekture – brodovi (Društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije); slobodno vrijeme i kupanje po želji; povratak s brodom u stari gradski porat

u 9:40 okupljanje polaznika na velikom mulu u starom gradskom portu; 10:00 polazak s brodom na Lokrum; 10:30-12:00 radionica Mala škola arhitekture – brodovi (Društvo pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije); slobodno vrijeme i kupanje po želji; povratak s brodom u stari gradski porat Nedjelja 24.08.2025. u 9:40 okupljanje polaznika na velikom mulu u starom gradskom portu; 10:00 polazak s brodom na Lokrum; 10:30-12:00 radionica mornarskih čvorova (Jedriličarski klub Orsan, Društvo pedagoga tehničke kulture DNŽ); slobodno vrijeme i kupanje po želji; povratak s brodom u stari gradski porat

Ljetna škola brodogradnje organizirana je u suradnji Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, Društva pedagoga tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Jedriličarskog kluba Orsan uz podršku Rezervata Lokrum.