Za vikend će Split biti pun policije

Tijekom vikenda policijski službenici provodit će kontrolu prometa s posebnim naglaskom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja i ponavljača prometnih prekršaja.

Grubo kršenje propisa o ograničenju brzine kretanja, alkohol, nekorištenje sigurnosnih elemenata kao što je pojas na svim sjedalima i zaštitna kaciga na motociklima uz pojavu distrakcija u cestovnom prometu (odvlačenje pažnje od prometne situacije, npr. korištenje mobitela vozača ili pješaka) za posljedicu imaju najteža stradavanja u cestovnom prometu.

Sve sudionike u prometu dodatno pozivamo na oprez i poštivanje prometnih propisa, kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi doveli u opasnost vlastiti, ali i život ostalih sudionika u prometu.