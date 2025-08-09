Za samo 20 minuta na suncu i s isključenim klima-uređajem temperatura u vozilu radikalno raste!

Kada izađe van iz klimatiziranog ureda ili stana, čovjek se danas osjeća kao da je ušao u pećnicu. Nedostaju mu još da ga pospu solju, paprom i maslinovim uljem da se osjeća kao neki živi gastronomski eksperiment. Nažalost, u automobilima temperatura raste iznad pedeset stupnjeva, a svako ostavljanje djeteta ili kućnog ljubimca u vozilu može biti kobno, pogotovo kada je isključen klima-uređaj.

Zbog toga je Ford proveo demonstraciju koliko se automobil može zagrijati u odnosu na vanjske temperature. Ne treba ekstremna vrućina da se unutrašnjost pretvori u pećnicu, što pokazuje videozapis iz Fordovog testnog centra u Njemačkoj. Ford Focus bio je parkiran na vrućini od 35 stupnjeva, a u njemu su ostavili ledene skulpture koje predstavljaju malo dijete i psa. Za manje od 20 minuta temperature u automobilu porasle su na 50 stupnjeva, dok je vanjska temperatura ostala konstantna. Vjerojatno možete pretpostaviti što se dogodilo s ledenim skulpturama. Dojenčad i mala djeca u autosjedalicama također su u iznimnom riziku, jer se mogu pregrijati tri do pet puta brže od odrasle osobe.

Prema Kraljevskom društvu za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA), pretjerana vrućina u vozilu može ubiti psa za samo šest minuta.

Tragično je da samo u SAD-u svake godine u prosjeku ima 39 smrtnih slučajeva djece zbog ostavljanja u vrućem vozilu, piše Revija HAK.