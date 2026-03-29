Za dlaku izbjegnuta tragedija na Jadranu. Potonuo brod s tri ribara: Bili su promrzli i mokri u trenutku kad je do njih došla kočarica

Ribarski brod s tri člana posada potonuo je u subotu poslijepodne u akvariju zapadne obale Istre, otprilike osam milja od obale Poreča, javlja Radio Centar-Poreč. Brodica je iznimno brzo nestala pod površinom mora, no posada je prije potonuća uspjela poslati signal za pomoć i točnu lokaciju.

Spasila ih splav

Ribare je spasila splav za spašavanje, s pomoću koje su se uspjeli održati na površini. Bili su promrzli i mokri u trenutku kad je do njih došla kočarica "Alba", koja se tada nalazila na moru i prva uspjela stići na mjesto nesreće.

Teže ozlijeđenih srećom nije bilo, a Radio Centar-Poreč ističe da je upravo ova akcija spašavanja dokaz da pravovremena dojava i dobra oprema čine razliku između života i smrti.