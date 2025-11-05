Za buduće generacije: Rotary klub Solin domaćin okruglog stola o zaštiti okoliša i održivom razvoju

Rotary klub Solin domaćin je okruglog stola na temu Ekologije i održivog razvoja, koji će se održati u četvrtak, 6.studenog u 18 sati u solinskom hotelu President uz sudjelovanje eminentnih predavača iz područja ekologije, održivog razvoja i zaštite okoliša.

Sudionici će podijeliti svoja iskustva i vizije o očuvanju našeg zajedničkog okoliša za buduće generacije.

Sedam područja djelovanja Rotaryja su: voda i sanitarije, zdravlje majke i djeteta, osnovno obrazovanje i pismenost, mir i sprečavanje/rješavanje sukoba, prevencija i liječenje bolesti, ekonomski i razvoj zajednice te ekologija i okoliš.

Rotary klubovi se usredotočuju na ove ključne probleme kako bi provodili projekte koji poboljšavaju živote ljudi širom svijeta, a RC Solin nastavlja svoj predani rad u lokalnoj zajednici.

- Nakon uspješne akcije pod nazivom “Eko Jadro za buduće generacije” gdje je fokus bio na očuvanju izvora vode od zagađivanja, sada je na redu područje ekologije i okoliša tj. zaštita okoliša, održivo gospodarenje resursima i suočavanje s klimatskim promjenama.

I dok je u prvoj akciji održan niz predavanja za solinske osnovnoškolce, edukativna škola u prirodi, čišćenje izvora te podvodno čišćenje donjeg tijeka Jadra, ovog puta organiziramo okrugli stol o interesantnim i intrigantnim ekološkim temama.

Republika Hrvatska i nadzorna Ministarstva definitivno su prihvatila načela IMO rezolucije o zaštiti mora i priobalnog pojasa.

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 2015. godine, usvojen je novi Program globalnog razvoja do 2030. godine (Agenda 2030.) u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja koji uključuju gospodarsku, socijalnu i ekološku dimenziju.

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta.

Republika Hrvatska na prekretnici klimatske krize i bioraznolikosti treba djelovati ekološki odgovorno i živjeti na održiv način kako bi smanjila emisije stakleničkih plinova.

Primjer spašavanja talijanskog tankera “Brigitta Montanari” u neposrednoj blizini nacionalnog parka Kornati trajna je vrijednost Republike Hrvatske i pokazatelj Europi i svijetu visokog stupnja ekološke svijesti.

Zato, nikada ne zaboravimo na ekološku komponentu Jadrana koji mora biti ispred svih naših ciljeva, za one koji su ga čuvali, za nas koji ga uživamo i za one koji će doći! - napisali su iz Rotary kluba Solin.