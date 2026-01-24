Wizz Air uvodi liniju između Budimpešte i dalmatinskog grada

Niskotarifni prijevoznik Wizz Air ovog ljeta dodatno jača svoju prisutnost u Dubrovniku, uvodeći novu sezonsku liniju između Budimpešte i Dubrovnika.

Nova linija započinje s prometovanjem 8. lipnja te će se održavati tri puta tjedno – ponedjeljkom, srijedom i petkom, a u prometovanju će ostati do 18. rujna ove godine. Letovi će se obavljati zrakoplovima tipa Airbus A321neo, čime Wizz Air na ovu rutu dovodi jedan od svojih najmodernijih i kapacitetom najvećih aviona u floti, javlja Croatian Aviation.

Polasci iz Budimpešte planirani su u ranim jutarnjim satima, s dolaskom u Dubrovnik nešto prije pola osam, ovisno o danu u tjednu. Povratni letovi iz Dubrovnika prema Budimpešti predviđeni su ubrzo nakon dolaska aviona, što omogućuje efikasno korištenje flote i putnicima nudi praktične termine za kratka gradska putovanja ili dulje ljetne boravke.

Uvođenje linije iz Budimpešte dodatno proširuje mrežu Wizz Aira prema Dubrovniku. Kako je ranije najavljeno, prijevoznik će ovog ljeta pokrenuti i sezonske letove prema Zračnoj luci Rijeka. Nova povezanost s glavnim gradom Mađarske donosi dodatni potencijal za dolazak gostiju iz srednje Europe, ali i hrvatskim putnicima otvara još jednu opciju za izravna putovanja prema Budimpešti tijekom ljetne sezone.