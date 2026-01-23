WhatsApp dobiva novu opciju nalik Facebooku

Meta je svjesna ove promjene, a naslovne fotografije profila, koje se već dugo koriste na toj popularnoj platformi kako bi se profilu dodala osobnost izvan jedne slike, sada se testiraju za WhatsApp korisničke profile.

Naslovne fotografije WhatsApp profila uočene u iOS beta verziji

Nadolazeća značajka uočena je u nedavnim WhatsApp iOS beta verzijama, prema WABetaInfo. Iako je još uvijek u razvoju i trenutačno nije dostupna testerima, njezina prisutnost u iOS beta verziji snažno upućuje na to da će uslijediti i Android verzija, što je uobičajeno za uvođenje novih WhatsApp značajki, piše Tech Times.

Nakon što se omogući, naslovna fotografija pojavljivat će se kao banner slika na vrhu korisničkog profila, dodajući vizualnu dubinu iznad standardne kružne profilne fotografije.

Raspored je sličan onome koji WhatsApp već nudi za poslovne profile, gdje brendovi mogu istaknuti logotipe, izloge ili promotivne vizuale.

Za obične korisnike ovo predstavlja značajnu promjenu. Umjesto da budu ograničeni na jednu profilnu fotografiju, korisnici će moći prikazati širu sliku koja odražava njihovu osobnost, interese ili trenutačno raspoloženje.

Kontrole privatnosti pratit će postojeće postavke profila

Unatoč većoj vidljivosti, WhatsApp privatnost stavlja u prvi plan. Očekuje se da će ova značajka imati detaljne kontrole privatnosti, dostupne putem Postavke > Privatnost > Naslovna fotografija.

Prema Android Policeu, korisnici će moći odabrati tko može vidjeti njihovu naslovnu sliku koristeći poznate opcije, uključujući Moji kontakti, Nitko, Svi i Moji kontakti osim.

Ove postavke odgovaraju postojećim WhatsApp opcijama privatnosti za profilnu fotografiju i status.

Kada naslovne fotografije nalik Facebooku stižu na WhatsApp?

Za sada su WhatsApp naslovne fotografije još uvijek u razvoju, a Meta nije objavila službeni vremenski okvir lansiranja. Kao i kod mnogih beta značajki, detalji se mogu promijeniti prije globalnog uvođenja, a značajka može biti odgođena ili dodatno prilagođena na temelju testiranja.