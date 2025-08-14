WeDo robotikom nastavljen program STEM ljeta u ZTK

Radionice STEM ljeta u ZTK odvijaju se i u kolovozu, a ovog tjedna na red je došla WeDo 2.0 robotika za učenike od 3. do 8. razreda osnovne škole. Organizirale su ih Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Informatičkim klubom Futura u tehničkoj radionici koja djeluje u sklopu Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik.

U sklopu radionica, učenici su imali priliku sastavljati i programirati robotske modele od kockica. Koristeći tablet, učenici su programirali robote pomoću aplikacije na tabletu, koja funkcionira na principu „drag & drop“, gdje su slagali ikone kako bi roboti izvodili različite zadatke.

Iduću srijedu i četvrtak, 20. i 21. kolovoza, u 9:30 i 11 sati na rasporedu je LEGO igraonica za djecu i sve koji vole legiće. Broj mjesta na radionicama je ograničen, stoga se potrebno prijaviti na www.ztk-du.hr/stem-ljeto/.