Wanderlust uvrstio Hrvatsku na prestižnu The Good to Go List 2026

Hrvatska je uvrštena na The Good to Go List 2026, godišnju listu Wanderlusta, jednog od najstarijih i najuglednijih britanskih putnih magazina. Navedeni popis ističe najuzbudljivije destinacije svijeta za 2026. godinu te okuplja odredišta odabrana temeljem autentičnih iskustava, odgovornog pristupa turizmu i dojmljivih lokalnih priča. Naša se zemlja nalazi na listi zahvaljujući prepoznatljivoj bogatoj povijesti, kulturnoj baštini te jedinstvenom identitetu i nasljeđu.

„Hrvatska među najboljih 26 za 2026. godinu; to je još jedno priznanje cijenjenog inozemnog medija koje potvrđuje našu poziciju kao turističke destinacije koja nudi više od samog putovanja. Hrvatska pruža autentične doživljaje tijekom cijele godine, povezanost s baštinom i iskustva koja turisti dugo pamte, a upravo takve sadržaje traže suvremeni putnici. Velika je čast primiti priznanje s britanskog tržišta čiji gosti prepoznaju našu zemlju kao kvalitetnu i sigurnu destinaciju sa širokim rasponom turističkih proizvoda“, izjavila je Bisera Fabrio, direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu, dodajući da uvrštavanje Hrvatske na The Good to Go List 2026 dodatno jača našu vidljivost na jednom od ključnih emitivnih tržišta za hrvatski turizam.

U tekstu posvećenom Hrvatskoj, Wanderlust ističe kako je naša zemlja dugo bila u središtu razvoja ljudske evolucije, gastronomije i kulture. Tako se spominju prapovijesna baština, uključujući Krapinu i najveće nalazište ostataka neandertalaca, zatim vučedolska kultura, kao i kravata koja potječe upravo iz Hrvatske. Uz to, prikazana je i Istra kao jedno od najznačajnijih europskih područja za tartufe, s bogatom ponudom festivala i gastronomskih događanja u mjestima poput Motovuna i Buzeta.

Dodajmo kako su britanski gosti u 2025. godini u Hrvatskoj ostvarili više od 834 tisuće dolazaka, i 4,1 milijuna noćenja, što u odnosu na 2024. predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima te rast od 2% u noćenjima. Pritom su najviše noćenja ostvarili u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a gledano prema destinacijama u Dubrovniku, Splitu, Konavlima, Župi dubrovačkoj i Rovinju.

Osim Hrvatske, na Wanderlustovoj listi odabranih destinacija još su se našli Japan, Australija, Jordan, Argentina, Angola, Portugal, Malta, Španjolska i dr.