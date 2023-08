Wagnerovci najavili osvetu: "Reći ćemo samo jedno - krećemo. Očekujte nas"

U padu aviona u Rusiji poginuo je Jevgenij Prigožin.

Avion se, kako piše Tass, srušio u regiji Tver. Poginuli su svi koji su bili u njemu - tri pilota i sedam članova posade.

Pojavila se i snimka Wagnerovaca koji najavljuju osvetu zbog smrti Prigožina.

- Mnogi pričaju o tome što će Wagner raditi u ovoj situaciji. Reći ćemo samo jedno - krećemo. Očekujte nas - govori se u videu.

