Vulić: Imam informaciju iz Perišićeve obitelji da dolazi u Hajduk

Ivan Perišić (34) je blizu povratka u Hajduk, objavio je dobro upućeni talijanski novinar Gianluca Di Marzio. "Hrvatski reprezentativac odlučan je vratiti se u Split s obitelji", tvrdi Di Marzio.

Talijanski stručnjak za transfere navodi da će Perišić uskoro raskinuti ugovor s Tottenhamom i nakon toga bi trebao potpisati za Hajduk. Ugovor s Tottenhamom ima još godinu dana. Prošle sezone je 34-godišnjak, koji igra na poziciji lijevog krila, odigrao 44 utakmice za londonski klub i imao 12 asistencija uz jedan gol, donosi Index.

''Čuo sam iz Perišiću bliskih izvora tu informaciju već prije''

"Po meni bi normalno bilo da svaki bivši igrač Hajduka dođe kući završiti karijeru. U redu, Perišić i dalje može koju sezonu igrati bilo gdje na vrhunskom nivou, ali rekao bih da je, ako dođe u Split, donio najbolju moguću odluku. Informacija da se vraća kući mi nije novost.

Čuo sam ju iz pouzdanih, njemu obiteljskih izvora. Oduševljen sam, samo ne bih volio da ga zadesi ista sudbina kao Nikolu Kalinića. No, s obzirom na to da su totalno drugačiji profili igrača, a da je Perišić, čast Bobanu, Prosinečkom i ostalima, uz Modrića, naš najbolji i najkompletniji igrač, možda čak u povijesti, siguran sam da se tako nešto neće dogoditi.

Očekujem da će doći i da će napraviti u Splitu ono što je napravio Livaja svojim dolaskom. Daj bože samo da dođe i da potpiše'', rekao je za Index Zoran Vulić, koji i te kako zna Perišićeve mogućnosti jer s Ivanom je radio individualno, a 2005. prvi ga uveo u seniorsku momčad Hajduka, sa svega 17 godina.

''Titula? S Perišićem i Livajom Hajduk ima ogromnu šansu''

Vulića su pitali može li Hajduk s Perišićem u sastavu napokon doći do toliko sanjane titule na koju se na Poljudu čeka još od 2005.

''Hajduk mora svake godine, s Livajom i Perišićem ili bez njih, napadati naslov prvaka. Jednostavno, to je dužnost Hajduka. Hoće li uspjeti ili neće, to je sad drugo pitanje, ali Hajduk mora napadati prvo mjesto svake godine. Prošle sezone smo imali veliku šansu, sami smo krivi da se to nije dogodilo, a dolaskom Perišića mislim da Hajduku šanse ozbiljno rastu.

No, puno se toga mora poklopiti. Mnogi pričaju o krizi Dinama, ja tu krizu baš i ne vidim. Tu je ozbiljna Rijeka, zatim Osijek koji je puno uložio. Siguran sam da će prvenstvo biti nikad zanimljivije i da prvak neće do titule doći uvjerljivo kao prijašnjih godina'', rekao je Vulić za Index.

Perišić u Hajduk ne dolazi zbog novca, mogao je negdje drugdje puno više zaraditi

Dođe li, Perišić će se odreći milijuna koje je mogao zaraditi odlaskom u neki od europskih klubova koji su ga tražili. Pričalo se da je u igri opet Inter, a cifra od 11 milijuna eura se spominjala u vezi s Fenerbahčeom. Jasno je da ni izbliza u Hajduku toliko ne može zaraditi.

''Slično je bilo s Kalinićem. Imao je još jednu sezonu u Veroni, a odlučio je doći u Hajduk. Igrao je protiv Juventusa, a onda je već idući dan bio u Splitu. Svaki igrač u takvoj situaciji koji dođe u Hajduk ne radi to zbog novca, nego zbog srca. Dođe li i odbije silan novac zbog Hajduka, samo će još više porasti u očima navijača'', zaključio je Vulić.