Vuk napao dijete, mještani u strahu

Petogodišnje dijete jučer je u popodnevnim satima, u kosovskom selu Brod napao vuk - hitno je prevezeno u bolnicu, ali je, srećom, izvan životne opasnosti.

Iznenadni napad dogodio se oko 19 sati u blizini obiteljske kuće, nedaleko od općine Štrpce, na jugu Kosova. Policija je potvrdila da je riječ o napadu vuka.

"Ozlijeđeno dijete odmah je prevezeno u ambulantu u Štrpcu, gdje mu je pružena medicinska pomoć, a zatim je prebačeno u bolnicu u Uroševcu. Dijete nije životno ugroženo i izvan je životne opasnosti, iako je zadobilo ozljede koje zahtijevaju daljnji oporavak i nadzor", poručili su iz policije, prenosi Dnevnik.hr.

Ovaj događaj dodatno je uznemirio mještane, koji su i ranije svjedočili pojavi divljih životinja u blizini svojih domova. Prije samo nekoliko tjedana medvjed je u selu Viča napao i usmrtio domaću kozu, što je izazvalo zabrinutost među stočarima i poljoprivrednicima.

"Nakon ovoga više nismo sigurni ni u vlastitom dvorištu. Strahujemo za djecu i stoku, jer se čini da su vukovi i medvjedi sve češće blizu naselja’, rekao je jedan od mještana.

Stanovnici općine Štrpce apelirali su na nadležne institucije da poduzmu dodatne mjere zaštite i pojačaju nadzor nad kretanjem divljih životinja, kako bi se spriječili novi napadi i povećala sigurnost.