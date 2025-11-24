Vuco, Dalmatino, Jole samo su neki od izvođača koji će ovog adventa zabavljati Kaštelane

Grad sporta i grad ljubavi i ove godine organizira adventska događanja, koja su sudeći o imenima izvođača jedna od najboljih do sada. Grad Kaštela i Turistička zajednica grada Kaštela uz podršku lokalnih udruga i ustanova, tijekom prosinca organizira "Božićni grad 2025."

Na lokaciji Novog parka u Kaštel Lukšiću, posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi jela i pića s adventskih kućica te raznovrsnom zabavnom programu za sve generacije. Program se dijeli na Božićni grad i Kaštelansku adventsku bajku. Na današnjoj konferenciji za medije predstavljen je adventski program na kojem su sudjelovali gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, direktorica TZ Kaštela Nada Maršić, pročelnica Upravnog odjela Antonia Kljaić, pjevač grupe Dalmatino Ivo Jagnjić te članovi grupe Hrvatske ruže, Antonio Maričić i Ivan Kozina Peso.

"Ovogodišnji program kreće nešto kasnije, na Svetog Nikolu. Mislim kako imamo bogat i raznovrstan program za sve generacije. Program otvaramo koncertom Miach točno na Svetog Nikolu, a otvaranju programa prethodit će dolazak Svetog Nikole koji će razveseliti i darivati naše mališane. Potrudili smo se da organiziramo bogat program s vrhunskim izvođačima te vjerujem kako će se naši sugrađani dobro provesti ovog adventa", kazao je Ivanović.

Advent otvara Miach, a onda nas očekuju redom: Zoran Jelenković (13.12), Dalmatino (14.12), Macao band (19.12), Hrvatske ruže (20.12), Bravo band (21.12), Latino (25.12), Jole (26.12), XXS band (27.12), Doček nove godine Grupa Viva (31.12), Josip Ivančić (02.01.) i zatvaranje Adventa Siniša Vuco (03.01).

Unutar programa "Kaštelanska adventska bajka", djeca će uživati u raznim predstavama, kreativnim radionicama. Poseban doživljaj za najmlađe bit će Dječji doček Nove godine, uz veselu družinu Čarobnih animatora.

"Za naše najmlađe pripremili smo niz događanja na našoj pozornici u Novom parku, koja se u vrijeme adventa pretvara u božićnu bajku. Mislili smo i na njihove roditelje, pa samim tim imamo i zanimljiv zabavni program uz vrhunske izvođače. Posebno nas veseli dolazak Svetog Nikole i Svete Luce, koji tradicionalno, daruju našu djecu uz prigodni program. Tu su i razne predstave te prigodne radionice za naše najmanje", pojasnila je pročelnica Kljaić.

I grupa Hrvatske ruže i Dalmatino po prvi put su na kaštelanskom adventu te nisu krili oduševljenje ali i uzbuđenje.

"Da, prvi put smo u Kaštelima i nadam se kako će publika uživati u našem repertoaru. Svirat ćemo, naravno, i pjesme Marka Perkovića Thompsona ali ćemo se bazirati na opusu Tutti Fruttia i našeg Nene Ninčevića", kazao je Peso.

Grupa Dalmatino advent provodi radno, ali ostaju u akvatoriju koji navija za Hajduk, šaljivo je najavio Jagnjić.

"Po prvi put ćemo nastupati u Kaštel Lukšiću. Vjerujem kako imamo vjernu publiku koja nas jako dobro poznaje, a mi ćemo se potruditi da ponesu nezaboravne doživljaje s našeg koncerta", zaključio je Jagnjić.

Turistička zajednica grada Kaštela tradicionalno obilježava paljenje adventskih svijeća u đardinu u Kaštel Novom svake subote u 18 sati.

"Tradicionalno organiziramo paljenje adventske svijeće, a prvu ćemo upaliti ove subote u 18 sati. Vijenac, već tradicionalno, izrađuju učenici i nastavnici SŠ Braća Radić. U programu sudjeluju naši kaštelanski svećenici, razne udruge, crkveni zborovi. Pozivamo sve Kaštelane i naše goste da nam se pridruže na obredu paljenja adventskih svijeća", poručila je Maršić.

Tradicionalno dijeljenje bakalara, u organizaciji PŠK Srdela i uz podršku Gradske uprave Kaštela, održat će se 20. prosinca na portu u Kaštel Starom. Ova omiljena tradicija mještanima donosi duh zajedništva i blagdansku toplinu.

Siniša Vuco svojim koncertom zatvara ovogodišnji advent, a kako je suditi po prošlogodišnjem nastupu, koji je bio jedan od najposjećenijih, očekuje nas koncert prepun starog dobrog rocka i lude atmosfere koja na Vucinim koncertima ne nedostaje.