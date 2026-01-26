Vučić napao ministre: "Sad će biti rad ili pad!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas tematskoj sjednici Vlade Srbije u Beogradu, na poziv premijera Đura Matsuta.

Kako je priopćeno iz Vlade Srbije, na sjednici su razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, s posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske uvjete u zemlji i svijetu, kao i na provedbu razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekt Expo.

Premijer prof. dr. Đuro Macut pozvao je na sjednicu i predsjednicu Skupštine Anu Brnabić.

Na početku sjednice, prisutnima se obratio ministar Siniša Mali, koji je prvi dao riječ premijeru Macutu, a govorio je o dosadašnjem napretku u organizaciji Expa 2027, piše Telegraf.rs.

„Najveći Expo projekt i gdje smo sada stali. Moramo se sjetiti da smo u lipnju 2023. pobijedili mnoge zemlje i da je 80 zemalja svijeta ukazalo povjerenje našoj zemlji. U međuvremenu smo donijeli veliki broj dokumenata, planova, puno smo toga napravili. 132 zemlje potvrdile su svoje sudjelovanje na Expu. Ovo će biti najveća izložba ikad. Potpisali smo ugovore s 41 zemljom, još 16 ugovora je spremno za potpisivanje. Imamo međunarodnu verifikaciju svega što radimo. Sada ću vas upoznati s procesom izgradnje u Surčinu. Dvije godine kasnije, približavamo se završetku radova“, rekao je Mali.

"Moramo dati sve ključeve do 1. prosinca ove godine svim sudionicima. Gradimo paviljone vezane uz zonu najbolje prakse. 1500 stanova i hotel s 4 zvjezdice. Imat ćemo dovršetak novog nacionalnog stadiona. Preko 100 podizvođačkih tvrtki. Ogromne stvari kada je u pitanju infrastruktura."

„Osnovali smo i novu tvrtku, Expo 2027. Stavio sam i što ona radi. Od komunikacije, organizacije, gradnje, do pronalaska sponzora. Ima preko sedam aktivnosti. Ogromna organizacija i ogromna prilika za nas. 29. siječnja želimo otkriti imena maskota, na proljeće bismo pokrenuli volontersku kampanju, oko 20.000 volontera, a 15. svibnja želimo početi prodavati ulaznice i u svijetu i u Srbiji. Rokovi su tijesni. Expo je najveća razvojna prilika za cijelu Srbiju“, rekao je Mali.

„Moja je poruka da će od 2028. godine Srbija ući u fazu još većeg razvoja i rasta. Izaći ćemo s programom. Izgradnjom Expa otvaramo prostor za razvoj cijelog područja“, dodao je.

Premijer Macut je potom dao riječ predsjedniku Vučiću, koji se obratio okupljenima.

„Prezentacija je bila dobro napravljena. Znam da Siniša zna, ali da vas obavijestim. Naravno, ovo je teško i ide teško. Kinezi žele raditi, Srbi neće raditi. Hladno im je. Teško je razgovarati s našim tvrtkama. Što im imam zamjeriti, koliko vas je bilo za vrijeme novogodišnjih blagdana kada smo imali najveći pritisak u vezi struje, dok se dio naših građana smrzavao“, rekao je na početku Vučić.

„Direktori javnih poduzeća, neke od njih moram probuditi da vidim da ljudi u Ivanjici, Loznici, Valjevu nemaju struju. Ne govorim o političkim protivnicima, govorim o nama ovdje. Mi imamo igru ​​sami sa sobom. Ako nemate dovoljno energije i želje da nešto promijenite, molim vas, napustite ta mjesta. Srećom, imali smo divne instalatere, a za neke ljude da isključe struju, istina je da su riskirali svoje živote i istina je da građani nisu dopustili da se posijeku stabla koja su pala na dalekovode. Ima i drugih stvari.“

Vučić: Nema odmora, ili radiš ili se smjenjuješ

Govorio je o posjetu Davosu.

„Štitim interese Srbije, pogledao sam naš stav tamo i mislim da je važno da vas obavijestim o svojim zaključcima i predložit ću određene mjere. Svijet ide prema daljnjoj fragmentaciji i sukobima, i to više nije podjela između Zapada i ostatka svijeta, i to je stalan i trajan proces, kako je rekla i predsjednica Von der Leyen. Neće se smiriti. Nastavit će se i možemo očekivati ​​sukobe. Svijet 2026. neće biti mirniji, već problematičniji“, dodao je.

„Kako biste jamčili sigurnost, gospodine Macute, recite ministrima da nema praznika i vikenda. Ili će raditi ili ćete vi preuzeti inicijativu da ih promijenite, ili ću to učiniti ja. Narod nije izabrao Vladu da ih vidi na egzotičnim destinacijama, već da radi“, rekao je.

