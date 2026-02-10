Vučević nije jedni koji napušta Hajduk. Evo tko još odlazi s Poljuda

Hajduk je danas sazvao izvanrednu presicu na kojoj će objaviti i objasniti odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića. Vučević će funkciju nastaviti obavljati idućih nekoliko mjeseci dok klub ne pronađe novo rješenje. Svi detalji će biti objašnjeni na konferenciji za medije.

Press konferenciju moći ćete pratiti uživo na Dalmaciji Danas.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vučević je na funkciji bio tek od srpnja prošle godine. Bivši igrač, trener i sportski direktor Bilih vratio se na Poljud nakon što je klub raskinuo s dotadašnjim sportskim direktorom kluba Françoisom Vitalijem. Vučević se vratio u klub nakon devet godina i postao glavni čovjek za sportska pitanja.

Trojicu suradnika mu je smijenio klub, trojica odlaze s njim

Iz kluba je zadnji put prije ovog otišao 2016., nakon što je tri godine obnašao funkciju sportskog direktora. Nakon odlaska iz Hajduka radio je kao dio tima sportskog direktora Barcelone i kao tehnički i sportski direktor Al Nassra, iz kojeg je otišao krajem 2023. godine, piše Index.

Ovoga puta Vučević ne odlazi sam. Podsjetimo, Vučević je u klub doveo trojicu suradnika koji su već smijenjeni. Bili su to Goran Milanko (team manager), Vik Lalić (asistent sportskog direktora) i Mišo Krstičević (šef akademije). Sada s njim odlaze još trojica, a to su glavni skaut kluba Pep Boada te Pep Mercader i Joan Torres. Potonji su stigli u klub ovog ljeta i preuzeli posao provedbe i koordinacije metodologije rada u omladinskom pogonu.