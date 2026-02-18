Close Menu

Vruća tema u Saboru! Barbir kritizirao ministricu Vučković: "Sramite se"

Prozvala je stranku Centar da se bavi obračunom s ljudima
Damir Barbir

- Ako Park šuma Marjan nije vrijedna zaštite i ne ulazi u plan obnove prirode, prvenstveno po pitanju pravomoćnih rješenja o rušenju ilegalnih objekata, na čijem bi se prostoru i trebala obnoviti prirod, onda mislim da svi ti zakoni o obnovi prirode zapravo ne vrijede ništa. Naime, Središnju ured sektora za nadzor građenja izdao je čak 67 pravomoćnih rješenja o uklanjanju ilegalnih objekata. Da ubacimo malo i predsjedavajućeg Reinera u priču, na temelju njegovog amandmana iz 2023. na zakon o Državnom inspektoratu donesena je odluka da će se ta rješenja izvršiti u roku od 15 dana. Jeste li upoznati s činjenicom ilegalnog građenja na Marjanu, s pravomoćnim rješenjima i o ne uklanjanju istih s obzirom na 15 dana rok? I što mislite o tome po tom pitanju napraviti? Hvala - rekao je Damir Barbir, saborski zastupnik u svom izlaganju.

Obratio se pritom ministrici i zaštite okoliša i zelene tranzicije, Mariji Vučković

Odmah mu je dogovorila, a potom je uslijedio i Barbirov odgovor. Razgovor možete pogledati  OVDJE.

Pritom je Barbir na Facebooku objavio: 'Kad mislite da vas ništa više ne može iznenaditi, pojavi se ministrica koja potpuno ignorira pravnu državu'.

