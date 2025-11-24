VRLO NEOBIČNO Rakitić Instagram stranici dao intervju. Sve je potvrdio: "Ovo je trenutak..."

Ivan Rakitić, tehnički direktor kluba, razgovarao je s navijačkom stranicom "Niko kao Hajduk iz Splita 1950" na Instagramu i to je u komentarima potvrdio.

Objavu navijačke stranice Hajduka, koju je dozvolio Rakitić, prenosimo u cijelosti.

"Jutros sam se čuo s Ivanom Rakitićem, i ovo što sad pišem, pišem uz njegovu dozvolu. Bio je to razgovor koji me duboko ohrabrio i koji mi je potvrdio ono što svi osjećamo, koliko je važan ovaj trenutak za našu momčad.

Iz našeg razgovora jasno je jedno: Igrači su svjesni svega što se dogodilo. Osjećaju težinu situacije, prihvatili su taj udarac, svjesni su šamara kojeg su dobili i vjeruju da nam nešto takvo neće više servirati, ali nisu pali niti smiju pasti. To je poruka koju želim prenijeti svima vama.

Ovo nije vrijeme da se prepustimo nemiru, hajci i pritisku koji se diže oko nas. Ovo nije trenutak da nas slomi val medijskih interpretacija koje često više stvaraju nego otkrivaju istinu. Igrači su prihvatili kritiku, prihvatili odgovornost, ali su jednako tako spremni pokazati karakter. A na nama je da stojimo uz njih (po tko zna koji put već, znam sve.)

Znamo da se po medijima gura priča o navodnom sukobu trenera Garcije i Livaje, priča bez pravih argumenata, napuhana i servirana u trenutku kad nam najmanje treba razdor i kad su jedva čekali.

Ne smijemo dopustiti da takve stvari razbiju jedinstvo koje nam je najpotrebnije. Moramo zaštititi igrače, zaštititi sve u stožeru, zaštititi atmosferu koja je temelj svakog uspjeha.

Zato vas pozivam, stanimo zajedno, mirno ali odlučno. Ovo je trenutak da pokažemo snagu, vjeru i podršku. Naši igrači trebaju nas i mi ćemo biti tu, već ove subote na punom Poljudu!", napisali su.