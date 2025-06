Vrlika Lake Festival proslavio 5. rođendan uz spektakularan početak – više od tisuću posjetitelja uživalo u prvoj večeri

U čarobnom okruženju uz obale Perućkog jezera započeo je jubilarni 5. Vrlika Lake Festival, koji je već prvom večeri opravdao svoj status jednog od najvažnijih kulturno-glazbenih događanja u Dalmatinskoj zagori. Više od 1.000 posjetitelja uživalo je u atmosferi punoj glazbe, emocija i zajedništva.

Festival je otvorila grupa Peta Dimenzija, domaći bend koji je svojim moćnim izvedbama i pozitivnom energijom odmah zagrijao publiku. Njihov nastup postavio je visoke standarde za ostatak večeri.

Nakon njih, pozornicu je preuzela legendarna grupa Valentino, čiji su bezvremenski hitovi poput Volim te još, Idu ptice selice i Oka tvoja dva podigli publiku na noge. Emotivna izvedba i interakcija s publikom stvorili su nezaboravnu atmosferu pod otvorenim nebom.

Glazbeni program prve večeri zatvorila je grupa The Old School, koja je svojim retro rock izričajem dodatno rasplamsala atmosferu i rasplesala publiku do kasno u noć.

Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom i atmosferom:

"Pet godina festivala obilježavamo s velikim ponosom, i zahvaljujemo svim izvođačima, posjetiteljima i volonterima koji su dio ove priče od samih početaka. Prva večer bila je sve što smo mogli poželjeti – i više", poručili su iz organizacijskog tima.

Festival se nastavlja u subotu, kada publiku očekuje još jedan glazbeni vrhunac: na pozornicu stižu grupa Kojoti – poznata po svom žestokom rock zvuku – te Crvena Jabuka, jedan od najomiljenijih pop-rock sastava s prostora bivše Jugoslavije.

U prirodnoj ljepoti Vrličkog kraja i uz vrhunsku glazbu, Vrlika Lake Festival i ove godine potvrđuje svoju posebnost – festival koji povezuje ljude, generacije i emocije.