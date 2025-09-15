Vrličko ljeto za pamćenje: "Ero" ponovno oduševio na Česmi

Po završetku još jednog izdanja Vrličkog ljeta, želimo uputiti iskrenu i srdačnu zahvalu svima koji su sudjelovali, podržali i svojim prisustvom obogatili niz događanja koja su se tijekom ljeta odvijala u našoj Vrlici. Svaka izvedba, koncert, predstava i susret svjedoče o snazi kulture, zajedništva i ljubavi prema baštini našeg kraja.

Posebno ističemo veličanstvenu izvedbu opere "Ero s onoga svijeta", koja se održala 2. kolovoza 2025. na Vrličkoj Česmi. Ova godina bila je posebna jer obilježavamo 90 godina od praizvedbe opere, koja je od tada postala jedno od najvažnijih djela hrvatske glazbene baštine. U ambijentu koji odiše duhom prošlih vremena, "Ero" je još jednom potvrdio svoj status kulturnog simbola, ne samo Vrlike, nego i cijele Hrvatske. Bio je to događaj za pamćenje, spoj tradicije, umjetnosti i ponosa, koji je ostavio snažan dojam na sve prisutne.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ostvarenje ovakvog projekta ne bi bilo moguće bez snažne institucionalne i partnerske potpore. Ovim putem zahvaljujemo:

Vlada Republike Hrvatske , na čelu s predsjednikom Vlade g. Andrejem Plenkovićem , na prepoznavanju značaja ovog kulturnog događaja i pruženoj podršci,



Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ),

Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije,

Splitsko-dalmatinskoj županiji , te

te Gradu Vrlici – našem domaćinu, čuvaru tradicije i izvora neiscrpne kulturne inspiracije.

Hvala svim izvođačima, organizatorima, tehničkoj ekipi i volonterima koji su svojim radom, entuzijazmom i predanošću omogućili da Vrličko ljeto bude prostor susreta kulture, baštine i zajedništva.

Vidimo se i iduće godine – s još više razloga za ponos!

S poštovanjem,

TZ grada Vrlike