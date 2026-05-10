Ministarstvo ne odustaje: Zbog novih pravila skuplji sokovi i mliječni napici?

Poskupljenje prijeti zbog novih pravila za reciklažu. Povratne naknade od 10 centi vrijedit će i za tetrapak pa bi barem toliko mogla porasti cijena mliječnih napitaka i sokova, piše Dnevnik.hr. Dok rok curi, proizvođači i trgovci apeliraju na odgodu. Iz Ministarstva odgovaraju – za prilagodbu je bilo dovoljno vremena.

Uz PET plastične, staklene boce za piće i limenke, povratna naknada uvodi se i za tetrapak.

„To su svi proizvodi mlijeka u tetrapak ambalaži, voćni sokovi, male bočice od dva decilitra u kojima u pravilu dolaze sokovi. I ono što je za potrošače važno – s 1.1., ako ti proizvodi uđu u sustav povratne naknade, doći će do porasta cijene tih proizvoda za iznos povratne naknade“, kazala je Dragica Bagarić, direktorica Eko Ozra.

Što je 10 centi. Vrijedilo bi i za ostale vrste plastike te bočice pića ispod dva decilitra, što je bio minimum.

„Čini mi se kao dobro rješenje za očuvanje okoliša i smanjenje otpada, a s druge strane zbog financijske naknade”, rekao je Sven iz Vrbovca.

„Imate one druge stvari, ne samo mlijeko, koje nemaju čep nego se reže ćošak, pa da se to vraća — ne znam baš”, izjavila je Janja iz Zagreba.

Hrvatska nema kapacitete, trgovine nisu opremljene

U praksi je i dalje niz pitanja, upozoravaju iz tvrtke proizvođača.

„Hrvatska u ovom trenutku nema kapacitete za oporabu višeslojne kartonske ambalaže, trgovina nema aparate za preuzimanje te ambalaže već bi je morala sakupljati ručno, a onda je i problem s higijenskog aspekta za trgovinu”, naglasila je Bagarić.

Traže odgodu jer se pripremaju i nova europska pravila kojima će se prilagođavati. Odgodu žele i poslodavci.

„Proširenje sigurno nosi sa sobom određene komplikacije i povećanje troškova. Tetrapak ambalaža je puno kompleksnija za prikupljanje u odnosu na limenke, PET i staklo jer je višeslojna – to će zahtijevati dodatne investicije”, rekla je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

Ministarstvo: Pravilnik je iz 2023., vremena je bilo

Iz Ministarstva okoliša poručuju – prijedlog će razmotriti, no rok od 2027. odavno je propisan Pravilnikom.

„Ne bi smjelo trebati biti iznenađenje – Pravilnik je iz 2023. godine, bilo je dovoljno vremena da se svi priviknu i pripreme. Istina, nije ostalo više puno vremena, ali činimo sve da sustav ipak profunkcionira od propisanog roka”, izjavila je Sanja Radović, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom.

Funkcioniralo bi, ističe, kao postojeći sustav koji bi se proširio.

„Trgovine već imaju uspostavljen sustav sakupljanja ambalažnog otpada, tako da će se količina vjerojatno povećati. Naravno, imat će nešto više posla, ali možda treba spomenuti da i za taj dio posla trgovci dobivaju naknadu“, rekla je Radović.

Procjene su da bi se količine u sustavu povećale za oko 400 milijuna.