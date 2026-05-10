Jedna osoba izvučena iz vozila nakon sudara kod Kukuzovca, požar u hotelu u Trogiru

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 9. svibnja u 6 sati do 10. svibnja u 6 sati vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježili su nekoliko intervencija.

Najozbiljniji događaj zabilježen je u 13:15 sati na predjelu Kukuzovac, gdje je dojavljena prometna nesreća. Dojava je proslijeđena Javnoj vatrogasnoj postrojbi Sinj, koja je na intervenciju izašla s jednim vozilom i tri vatrogasca. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a jedna osoba izvađena je iz vozila i predana ekipi hitne medicinske službe. Na mjestu događaja bila je i policija.

Splitski vatrogasci intervenirali su u 19:48 sati u Pojišanskoj ulici, gdje je bilo potrebno otvoriti zaglavljena vrata kupaonice. U tehničkoj intervenciji sudjelovala su tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom.

DVD Split imao je izvid u Gundulićevoj ulici 21, nakon dojave da dimi iz agregata struje. Na teren su izašla četiri člana DVD-a Split, a utvrđeno je da se nije radilo o požaru.

U Trogiru je u 19:21 sati zabilježen požar neonskog stropnog svjetla u zgradi hotela u Ulici Put Gradine. Požar su ugasila tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Trogir s jednim vozilom.