VRHUNAC TEK STIŽE Gripa eskalirala, 15 puta više ljudi je u bolnicama nego lani, liječnici upozorili: 'Cijepite se!'

Gripa je ove sezone došla nekoliko tjedana ranije, puno je više oboljelih i hospitaliziranih nego u isto doba lani, a vrhunac sezone tek se očekuje, taman oko Nove godine, zbog okupljanja na dočecima. KBC Osijek i Rijeka su do daljnjega zato zabranili posjete bolesnicima, u KBC-u Zagreb su dozvoljeni na pet do deset minuta, samo jedna osoba po pacijentu, uz obavezno korištenje maske.

- Gripa je eskalirala, bolnice su pune, kod nas su na odjelu, od ukupno trinaest soba, u njih sedam oboljeli od gripe, i svakog dana imamo sobu više za njih. Radi se o oboljelima koji su u gripi razvili komplikacije, najčešće upalu pluća, i treba im terapija kisikom. Uglavnom su u pitanju pacijenti srednje i starije životne dobi, kaže za 24sata prim.dr. Saša Srića, šef Odjela interne medicine s pojačanom intenzivnom skrbi KBC-a Zagreb.

- Unatrag dva dana bilježimo 50 do čak 70 posto više hospitalizacija zbog gripe. I ovoga trenutka na čekanju za hospitalizaciju imamo petnaest pacijenata. One koje možemo, otpuštamo kući kad im terapija kisikom više nije potrebna, dobiju antivirusnu terapiju, napominje dr. Srića.

Upozorava da bi novogodišnja okupljanja mogla generirati još puno oboljelih.

- Svima koji se nisu cijepili preporučam da to učine, nije kasno za cijepljenje. I svakako uzimati C, D i B vitamin, cink, za jačanje imuniteta. Velik broj hospitaliziranih ništa od toga nije uzimao, kaže liječnik.

- Razlog ovako velikom broju oboljelih je tradicionalno loša procijepljenost populacije u Hrvatskoj, kao i mogućnost da ove je ove godine zaštitnost cjepiva slabija. Učinkovitost cjepiva ovisi o sličnosti soja u cjepivu s cirkulirajućim virusom i nekih godina se dogodi da su mutacije virusa veće od predviđenih sojeva u cjepivu. Unatoč tome je svake godine potrebno cijepiti se protiv gripe - svi stariji od šest mjeseci, dakle i djeca i odrasli pa i zdravi odrasli, za 24sata napominje doc.dr.sc. Vladimir Krajinović, bolnički specijalist infektologije, ujedno konzultant za infektološka oboljenja, cijepljenje i primjenu antibiotika.

- Klinička slika je uobičajena za sezonsku gripu: radi se o teškoj bolesti koja može imati brojne komplikacije povezane s virusom ili bakterijama koje ponekad kompliciraju grupu. Za cijepljenje protiv gripe nikad nije kasno za osobe koje ove godine nisu preboljele gripu, čak i ako je zaštitnost slabija - cijepljenje često sprječava komplikacije bolesti. Ako se netko cijepi danas, postoji mogućnost da će se sresti s virusom tek krajem siječnja ili u veljači pa će organizam steći kakvu- takvu zaštitu, napominje infektolog.

- Treba podsjetiti liječnike i pacijente da je osobe koje imaju faktore rizika za razvoj komplikacija - starije i one s kroničnim bolestima, trudnice i imunokomproitirane - potrebno liječiti antivirusnim lijekom oseltamivirom, i to rano na početku pojave simptoma, najbolje do 48 sati od početka simptoma. Lijek skraćuje bolest, sprječava komplikacije, napominje dr. Krajinović. Na pitanje kad se općenito javiti liječniku, odgovara kako je to dobro učiniti odmah, unutar prva 24 sata od početka simptoma no nije uvijek nužno i posjećivati ambulantu ili hitne službe bolnice.

- Samo u slučaju da se jave simptomi otežanog disanja, poremećaja svijesti ili jako lošeg općeg stanja, potrebno je otići liječniku u primarnu zdravstvenu zaštitu ili u hitnu službu, napominje specijalist, piše 24 sata.