Vratio se popularni splitski fast food!

Kultni fast food Lozo ponovno je otvorio svoja vrata – u novom ruhu, ali na starom, dobro poznatom mjestu u Vukovarskoj ulici, pokraj Higijenskog. Otvorenje je održano danas u 12 sati, a već u prvim minutama stigli su i prvi gosti željni povratka omiljenih zalogaja.

Nakon kraće pauze, jedna od najpoznatijih fast food adresa u ovom dijelu Splita opet radi, na radost brojnih stalnih gostiju koji su godinama navikli svraćati "na nešto na brzinu" upravo ovdje. Objekt je osvježen i moderniziran, ali zadržan je prepoznatljiv duh zbog kojeg je Lozo stekao status kultnog mjesta.

Fast food Lozo jedan je od omiljenih u ovom dijelu grada, osobito među srednjoškolcima, studentima i zaposlenima iz okolnih ureda, kojima je često prvi izbor za brzi obrok. Njegov povratak na staru lokaciju mogao bi dodatno oživjeti ovaj dio Vukovarske ulice i ponovno ga pretvoriti u jedno od najfrekventnijih mjesta za marendu i večernji zalogaj.