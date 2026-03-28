Vozio za vrijeme zabrane i pod utjecajem alkohola, odveden na sud

U četvrtak, 26. ožujka. veljače u 22.35 sati u Viru policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin su u kontroli prometa zaustavili 43-godišnjaka koji je upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja vozilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Provedenim alkotestiranjem, vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,52 g/kg.

Vozač je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.