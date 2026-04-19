Vozio u zabranjenom smjeru i pod utjecajem alkohola, kažnjen novčanom kaznom i zabranom upravljanja

Tijekom nadzora prometa u subotu, 18. travnja u 21.55 sati u Zadru u Ulici Gaženička cesta policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je vozač upravljao zabranjenom smjeru.

Daljnjom kontrolom 29-godišnjem vozaču je alkotestiranjem utvrđeno da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,11 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa. Zbog utvrđenih prekršaja prekršajno je sankcioniran uz ukupnu novčanu kaznu od 920,00 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca.