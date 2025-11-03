Vozio Sirobujom iako mu je oduzeta vozačka zbog bodova. A kad ga je zaustavila policija...

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su u četvrtak, 30. listopada 2025. godine oko 23:35 sati, u Splitu, u ulici Kralja Držislava, zaustavili 34-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim vozilom, iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih bodova.

Utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom nakon izvršnosti rješenja Policijske postaje Omiš, kojim mu je određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u razdoblju od dvije godine, do 1. listopada 2027. godine.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a potom je uz optužni prijedlog priveden na nadležni Općinski prekršajni sud u Splitu.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se okrivljenik proglasi krivim i da mu se izreknu sljedeće sankcije:

- kazna zatvora u trajanju od 30 dana,

- zadržavanje u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja,

- te posebna mjera oduzimanja predmetakoji je korišten prilikom počinjenja prekršaja.

Sud je osobu pustio na slobodu, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.