Vozio pijan s 3.49 promila i bez vozačke dozvole

Policijski službenici zabilježili su u četvrtak navečer, oko 21 sat, nesvakidašnji događaj u mjestu Otrovanec. Naime, na cesti su zaustavili traktor koji je opasno vijugao kolnikom. Ispostavilo se da je za volanom bio 28-godišnjak koji je upravljao neregistriranim vozilom, a alkotestom mu je izmjereno čak 3.49 promila alkohola u krvi.

Dodatnom provjerom policija je utvrdila da mladić uopće nema pravo upravljanja vozilima jer mu je vozačka dozvola ranije poništena, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Zbog izuzetno visokog stupnja alkoholiziranosti i opasnosti da bi mogao nastaviti s kršenjem zakona te ugroziti sigurnost drugih sudionika u prometu, vozač je odmah priveden. Međutim, zbog narušenog zdravstvenog stanja nije odveden u policijsku postaju, već je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Virovitica.

Protiv 28-godišnjaka slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu. Za prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola i bez važeće vozačke dozvole predviđena je novčana kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Također, može mu biti izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilima na razdoblje od šest mjeseci, uz upis šest negativnih prekršajnih bodova.