Vozio motor bez vozačke i s isteklom prometnom, završio u zatvoru

U petak, 27. ožujka u 06.50 sati u Zadru u Ulici 72. bojne Vojne policije policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su motocikl splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak.

Daljnjom kontrolom vozača i vozila utvrđeno je da 33-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje bilo koje kategorije, odnosno prije položenog vozačkog ispita te da je vozilu isteklo važenja prometne dozvole u 2023. godini.

Vozač je isključen iz prometa i uhićen. Nakon prekršajne obrade odveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, novčanu kaznu u iznosu od 1.580,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od 6 mjeseci.

Nakon saslušanja 33-godišnjaka na sudu, određena mu je mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 10 dana te je predan u Zatvor u Zadru.