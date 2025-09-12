Vozio motocikl bez dozvole i kacige, odbio testiranje na droge – završio u pritvoru

Policijski službenici su 10. rujna 2025. godine oko 23:50 sati u Splitu, na Poljičkoj cesti, zatekli 52-godišnjeg vozača kako upravlja motociklom.

Kontrolom je utvrđeno da vozač upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a dodatno nije koristio zaštitnu kacigu sukladno propisima. Tom prilikom odbio se podvrgnuti preliminarnom testiranju na prisutnost droga i lijekova u organizmu, kao i izuzimanju krvi i urina.

Vozač je uhićen i bit će odveden nadležnom sudu, a protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog počinjenja više prometnih prekršaja. Policija je predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna u iznosu od 130 eura te oduzimanje predmeta koji je korišten prilikom prekršaja.

Sud će naknadno donijeti odluku o izrečenim sankcijama.