Vozio bez vozačke i prometne, sa 18 negativnih bodova. Sad je na Bilicama

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 25. studenoga 2025. godine, oko 00:00 sati, u ulici Solinska u Splitu postupali prema vozaču koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa te je potom uhićen i odveden nadležnom sudu istoga dana.

Provedenim provjerama utvrđeno je da je 32-godišnji vozač upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, budući da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 18 negativnih prekršajnih bodova i da do kraja prosinca 2025.godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. Nadalje je utvrđeno da je preliminarnim ispitivanjem utvrđena prisutnost opojne droge u organizmu nakon čega je odbio vađenje krvi i urina, kao i liječnički pregled. Također je utvrđeno da vozilo kojim je upravljao nije imalo važeću prometnu dozvolu. Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je nadležnom sudu predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 110 eura, kazne zatvora u trajanju od 90 dana te određivanje zadržavanja zbog ponavljanja prekršaja, kao i posebnu mjeru oduzimanja vozila kojim je počinjeni prekršaji.

Sud je donio odluku kojom je vozaču određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zavor, dok će odluka o prekršajnoj odgovornosti biti donesena naknadno.