Vozaču pronađen kokain, odbio testiranje – kažnjen s 3280 eura i ostao bez vozačke na 6 mjeseci

Policijski službenici Policijske postaje Brač, 19. kolovoza 2025. godine u 02:50 sati, tijekom kontrole prometa na državnoj cesti DC 115 Gornji Humac – Bol zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnjak.

Utvrđena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 0,81 g/kg, a preliminarnim testiranjem na droge potvrđeno je prisustvo droge u organizmu. Odbio je vađenje krvi i urina, a provjerom u evidencijama utvrđeno je da je višestruki recidivist u činjenju prometnih prekršaja koji je do sada četiri puta prijavljivan zbog prometnih prekršaja: vožnje pod utjecajem alkohola, odbijanja liječničkog pregleda radi testiranja na prisutnost droga i upravljanja vozilom za vrijeme dok su mu na snazi zabrane upravljanja vozilom.

Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a nakon toga u žurnom postupku odveden na sud.

Proglašen je krivim, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.280 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci.