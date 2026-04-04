Vozačka u džepu, a na cestu ne smijete: Sve što trebate znati o zaštitnim mjerama

Ostali ste bez vozačke na nekoliko mjeseci! Izrečena vam je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom! Zapravo, niste ostali bez papira, odnosno plastične kartice, ona je kod vas, ali je njeno značenje suspendirano na period od jednog do više mjeseci. Ovom mjerom bavi se ne samo Zakon o sigurnosti prometa na cestama, nego i Prekršajni zakon. Otvorenih pitanja koja vape za brzim i točnim odgovorima vezanih uz tu mjeru ima napretek! Za početak, kad se i u kojem trajanju izriče ta mjera? Onda kad vaš stil vožnje i osobno stanje za volanom postane previše kreativno za standarde javne sigurnosti (brzina, alkohol, postupanje protivno naredbama policijskih službenika, vožnja u suprotnom smjeru, prolaz kroz crveno i dr.). Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira trajanje i uvjete te mjere, piše HAK Revija.

Primjera radi, ako ste puhali i napuhali pa se utvrdilo da imate u krvi alkohola iznad 1,00, a do 1,50 g/kg, u zakonu piše da, osim novčane kazne od 660 do 1990 eura, ide i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci ako je prekršaj počinjen drugi put, odnosno najmanje devet mjeseci ako je počinjen treći, tj. svaki sljedeći put. Ali što ako je prvi put? Vi ste baš taj nesretnik, prvi put! Nikad vam se to dogodilo nije, nemate kaznu ni za pogrešno parkiranje! ZSPC spominje samo one koji su prekršaj počinili drugi ili treći ili svaki sljedeći put. Odakle izricanje te mjere baš vama, a vama kojemu se to zalomilo? Gdje to piše, kad ZSPC ništa ne govori o prvom grijehu, prašta li se onda on! Odgovor je jednostavan, tamo gdje je jednim zakonom praznina, na scenu stupa drugi zakon. Prekršajni, on kaže: “Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine sud može izreći počinitelju prekršaja protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Zabrana se izriče u odnosu na sve vrste ili kategorije ili u odnosu na samo određene vrste ili kategorije motornih vozila”. Taj zakon ne zanima je li to prvi put, već samo traži da se utvrdi postoji li opasnost da ćete ugroziti sigurnost prometa ubuduće. I predviđa mogućnost izricanja mjere u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine.

Konkretno u predmetu Visokog prekršajnog suda, Presuda Ppž-5643/2025 od 3. 12. 2025.), konstatira se da je okrivljenik neosuđivan za prekršaje iz sfere sigurnosti prometa na cestama. Utvrđuje sud i da je okrivljenik doslovno izrazio svoju svijest o štetnosti tog ponašanja (alkohol), kao i volju i spremnost da nikad više taj prekršaj ne počini! Sve ima i kajanje i priznanje i navod da mu je vozačka potrebna zbog posla! Posebno je on istaknuo i kako Prekršajni zakon doslovno kaže da izricanje ove mjere mora biti u skladu s težinom počinjenog prekršaja, mogućim prekršajima i stupnjem opasnosti počinitelja, a on sebe kao opasnog ne percipira, naprotiv do sada ništa kršio nije, pa je izvjesno da više ni neće! Međutim, iako je riječ o prvom prekršaju sud ne ukida prvotno mu izrečenu zaštitnu mjeru u trajanju od šest mjeseci već je preinačuje i izriče u trajanju od dva mjeseca. Premda je prvi put! Premda je okrivljenik do tada neosuđivan! Ujedno, da damo odgovor na još jedno pitanje, može li se izreći uvjetna zaštitna mjera. Uvjetna? To vrijedi samo za zatvor! Ne brkajte pojmove. Ne može, ni Prekršajni zakon niti Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne poznaju takav institut, tj. uvjetnu zaštitnu mjeru, već se uvjetovati može isključivo kazna zatvora.

Što ako vas ipak zasvrbe prsti! Ako je to jače od vas, pa ipak tijekom trajanja te mjere odlučite sjesti za volan, ma samo “skočiti do kioska”! Nemojte! Rizik je prevelik! Ako ipak odlučite testirati budnost sustava i sjednete za volan dok traje mjera, ulazite u zonu visokog financijskog i pravnog rizika. Prema članku 289. ZSPC-a, kazna vozača za vožnju pod “mjerom”, tj. dok je ona na snazi impresivan je novčani udar. Kazna za to je od 1320 do 2650 eura. To je iznos za koji biste mogli kupiti polovni automobil, a dobivate dodatnih šest negativnih bodova, što vas opasno približava trajnom gubitku prava. No to nije sve, zakon za tu nepodopštinu i vožnju unatoč izrečenoj mjeri predviđa i mogućnost zatvorske kazne do 60 dana!

Ako se u toj vožnji dogodi prometna nesreća koju ste skrivili, ulazite u zonu koju pravnici nazivaju gubitkom prava iz osiguranja, no može se zvati i financijski harakiri. Prema Zakonu o obveznim osiguranjima, ako upravljate vozilom dok vam je izrečena zaštitna mjera, gubite prava iz osiguranja. Obveznog osiguranja! Mislite da će vas kasko spasiti? Ima li možda u uvjetima vašeg kaska klauzula: osiguranje ne pokriva štetu ako vozač nema važeću dozvolu ili mu je izrečena mjera zabrane? Ako je tako u trenutku sudara, vaša polica se pretvara u bezvrijedni, doduše lijepo dizajnirani papir. Svoju štetu popravljate sami, dok istovremeno otplaćujete tuđu, piše HAK Revija.

I još jedna sitnica, policija vam ne šalje posebnu obavijest o trenutku kad ta mjera biva upisana u njihov sustav, kao ni do kojeg je točno datuma na snazi. Vozačka dozvola je u vašem džepu, ali u očima države, vi ste osoba bez prava na upravljanje. U trenutku kad provjerite svoj status na MUP-ovim stranicama i vidite da je mjera upisana, vi ste u stanju zakonske hibernacije. Nemojte to gledati kao gubitak mobilnosti, već kao dvomjesečni ugovor s vašim najdražim parom cipela. Izbor je na vama, vozite se javnim prijevozom, okrećite pedale, pješačite ili nađite nekoga tko će vas voziti. Sve je bolje od sjedanja za volan tijekom trajanja te mjere. Na kraju, tu mjeru ste i dobili zbog nekog prometnog grijeha…