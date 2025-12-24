VOZAČI, OPREZ Zimski uvjeti otežavaju promet diljem Hrvatske

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), većina kolnika u zemlji je mokra ili vlažna i zbog niskih temperatura skliska, dok u Lici i Gorskom kotaru pada snijeg.

Zbog nepovoljnih zimskih uvjeta na cestama, uvedena je zabrana prometovanja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za sva vozila koja nemaju odgovarajuću zimsku opremu. Ova mjera odnosi se na područje Like i Gorskog kotara te na pojedine dijelove Zadarske i Šibensko-kninske županije.

U priobalnom području puše jaka, mjestimice i olujna bura. HAK upozorava i na mogućnost poledice, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranskoj magistrali (DC8), kao i na cestama u gorju, postoji povećana opasnost od odrona. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, prilagodba brzine uvjetima na kolniku, održavanje sigurnosnog razmaka te obavezno korištenje zimske opreme.

Trenutačno ne postoji prohodan cestovni pravac iz unutrašnjosti prema Rijeci, Istri i Dalmaciji, niti u suprotnom smjeru, za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, zbog snažnog vjetra, promet između čvorova Sveti Rok i Posedarje dopušten je isključivo osobnim vozilima. Za ostale kategorije vozila, osim kamiona s prikolicama i tegljača s poluprikolicama, obilazni pravac vodi preko čvora Benkovac, državne ceste DC59 kroz Kistanje, zatim DC1 preko Knina i Gračaca do DC50 i čvora Sveti Rok na A1.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac, ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Srbije, formirana je kolona teretnih vozila duga oko osam kilometara, dok se kolona osobnih automobila proteže oko jednog kilometra.