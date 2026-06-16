Vozači, oprez! Od 17. lipnja nova prometna pravila u Dicmu

Zbog radova na rekonstrukciji županijske ceste ŽC 6146 i lokalne ceste LC 67084, od 17. lipnja do 17. rujna 2026. godine za sav promet bit će zatvorena dionica lokalne ceste LC 67084 u mjestu Krušvar (Općina Dicmo).

Zatvaranje se odnosi na dio ceste od crkve sv. Ivana do škole, u ukupnoj duljini od oko 520 metara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati obilaznim pravcem preko nerazvrstanih cesta NC KRU-67 i NC KRU-46, koje se spajaju na lokalnu cestu LC 67084.

Postavljanje, održavanje i uklanjanje privremene prometne signalizacije tijekom trajanja radova provodit će tvrtka Gradina mont d.o.o..

Mole se vozači za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije te prometne signalizacije postavljene na terenu.