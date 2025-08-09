Vozač zaustavljen na autocesti, umjesto zračnog jastuka imao kokain

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim muškarcem osumnjičenim za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 62-godišnjak nabavio veće količine kokaina i heroina radi daljnje preprodaje. Drogu je prevozio osobnim automobilom marke Peugeot splitskih registarskih oznaka, sakrivenu na mjestu gdje se inače nalazi zračni jastuk ispred suvozačevog sjedala.

Policajci su ga zaustavili jučer oko 11:30 sati na autocesti A1 na čvoru Donja Zdenčina. Utvrdili su kako nema važeću vozačku dozvolu. Zbog toga mu je uručena obavijest o počinjenom prekršaju.

Kokain bio pakiran u četiri plastična paketa

Tijekom daljnjeg postupanja, policajci su posumnjali na nezakonito postupanje vozača. Potom su na mjesto događaja stigli policajci sa službenim psom za detekciju droga. Pregledom vozila, službeni pas Ares imao je pozitivnu reakciju na prisutnost droga u unutrašnjosti vozila.

Pretragom navedenog vozila pronađeno je ukupno 4,3 kilograma kokaina pakiranog u četiri plastična paketa i 0,6 grama heroina pakiranog u papirnati paketić.

62-godišnjak je doveden u službene prostorije policije te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.