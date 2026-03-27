Vozač uhvaćen u Splitu bez vozačke i pod zabranom upravljanja

U srijedu, 25. ožujka 2026. godine u 20.30 sati u Splitu, ulica Put Mostina, policijski službenici Postaje prometne policije su zaustavili 49-godišnjeg vozača.

Vozio je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije i za vrijeme dok mu je do travnja 2026. godine na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije.

Isključen je iz prometa i uhićen te sljedećeg dana odveden nadležnom sudu. Obzirom da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je sada i prekršajno kažnjavan, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Sud ga je pustio na slobodu, dok će odluku o odgovornosti donijeti naknadno.