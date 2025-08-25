Vozač uhvaćen u pretjecanju preko pune linije u tunelu Sv. Ilija. Pronađen je i kažnjen...

Društvenim mrežama kruži snimka opasnog pretjecanja u tunelu Sveti Ilija, a kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, vozač je pronađen i sankcioniran.

Naime, PU splitsko-dalmatinska reagirala je 22. kolovoza 2025. nakon što je zaprimljena prijava o opasnom pretjecanju u tunelu Sv. Ilija.

Divljanje na cestama

Prema službenom odgovoru Policijske uprave splitsko-dalmatinske:

"Nakon što je 22. kolovoza 2025. tijekom večeri zaprimljena prijava o uočenom pretjecanju kroz tunel, policijski službenici su izašli na teren. Utvrđeno je da je vozač počinio prometni prekršaj iz članka 72. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog čega je prekršajno kažnjen."

Ovaj incident još jednom upozorava na opasnost neodgovorne vožnje kroz tunelske dionice i na važnost poštivanja prometnih pravila.