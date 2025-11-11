Vozač u Trogiru vozio s gotovo 3 promila i prekršio zabranu upravljanja

Policija je u subotu, 9. studenoga, oko 17:20 sati u Trogiru uhitila 56-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao pod utjecajem alkohola i pritom prekršio zabranu upravljanja motornim vozilom.

Alkotestom je utvrđeno da je imao 2,89 promila alkohola u krvi, a provjerom je potvrđeno i da mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima svih kategorija koju mu je izrekao nadležni sud, s rokom trajanja od 3. studenoga 2025. do 3. svibnja 2026. godine.

Zbog ponavljanja prekršaja policija je 56-godišnjaka dan kasnije, 10. studenoga, privela Općinskom prekršajnom sudu u Splitu – Stalna služba u Trogiru. Sudu je predloženo zadržavanje te izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, kao i trajna zabrana upravljanja vozilima, odnosno oduzimanje vozila.

Sud je vozaču odredio zadržavanje od deset dana, dok će konačna odluka o kazni biti donesena naknadno.