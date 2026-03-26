Vozač u Splitu uhvaćen pod zabranom vožnje: Sud mu odredio desetodnevno zadržavanje

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana, 42-godišnjem vozaču teretnog vozila, kojeg su u utorak, 24. ožujka na kolniku Sarajevske ulice u Splitu zaustavili policijski službenici Postaje prometne policije.

Policijski službenici su utvrdili da upravlja navedenim vozilom dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima ''B'' kategorije u razdoblju od siječnja do srpnja 2026. godine. Budući da je riječ o vozaču koji je tijekom 2025. godine zaustavljen i u vožnji pod utjecajem alkohola, on je uhićen, smješten u prostorije za zadržavanje te je tijekom sljedećeg jutra priveden na sud.

U optužnom prijedlogu sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 40 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije na rok od tri mjeseca.

Sud mu je odredio zadržavanje do 4. travnja 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.