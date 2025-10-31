Vozač u Splitu napuhao 3,47 promila

U četvrtak, 30. listopada u 03:15 sati u Hercegovačkoj ulici u Splitu zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 36-godišnji vozač za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 3, 47 g/kg.

Također, odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu, odnosno liječnički pregled uzimanja krvi i urina radi analize. Do prestanka djelovanja alkohola smješten je u prostoriji policijske postaje, a po dovršetku postupka priveden je uz optužni prijedlog na Prekršajni sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca. Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.