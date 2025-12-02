Vozač u Omišu upravljao tehnički neispravnim vozilom, iako mu je vozačka poništena

Policijski službenici su jučer, 1. prosinca 2025. godine, oko 15:35 sati, na županijskoj cesti između Naklica i Gate postupali prema vozaču koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa.

Provedenim provjerama utvrđeno je da je 28-godišnji vozač upravljao vozilom iako mu je ranije izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, te da u trenutku nadzora nije posjedovao važeću prometnu dozvolu. Nadalje je utvrđeno da vozilo kojim je upravljao ima više opasnih tehničkih nedostataka, uključujući razbijena svjetla i bočne retrovizore, nedostatak propisane opreme te oštećenja karoserije.

Vozač je uhićen i smješten u prostorije za zadržavanje do dovođenja nadležnom sudu.

Policija je nadležnom sudu predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana te određivanje zadržavanja radi sprječavanja ponavljanja prekršaja.